QNB يحقق 20 مليار جنيه أرباح خلال 9 شهور

أعلن QNB عن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق صافي أرباح مجمعة 20.1 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنية مصري.

وقال البنك أن إجمالي الأصول المجمعة بلغت 795 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%.

وأوضح أنه في ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 65 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلي 332 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 24% مقارنة بديسمبر 2023.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.58% في نهاية سبتمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما بلغت ودائع العملاء 677 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها148 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

قال البنك أن النتائج الايجابية للبنك تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

ويسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

ونوه QNB أنه برهن على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. موضحا أنه يسعى دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.