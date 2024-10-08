تجنب هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من آلام المفاصل

أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن على من يعاني من آلام المفاصل الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك والملح والحلويات.

ويشير الخبير، إلى أن آلام المفاصل غالبا ما تكون مرتبطة باختلال عملية استقلاب حمض اليوريك- النقرس، الذي يحدث عادة بعد سن الخمسين.

ووفقا له، عند الإصابة بمرض النقرس، يجب على المصاب الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك وكذلك مرقها، وبصورة خاصة عليه عدم تناول اللحوم والأسماك المقلية والمشوية، كما عليه الامتناع عن تناول البقوليات لأن جميع هذه الأطعمة تسبب تفاقم النقرس، ولكن يمكنه تناول الحبوب ومنتجات الألبان والبيض..

ويشير الخبير إلى أنه عند تشخيص التهاب المفاصل من الأفضل على المصاب التخلي عن تناول الحلويات لأنها تزيد من الالتهاب.

ويقول: "كما لا ينصح بتناول الأطعمة المالحة، لأنها تحبس الماء في أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى تورم أسطح المفاصل وبالتالي زيادة الألم".

ووفقا له، يمكن في حالات التهاب المفاصل تناول الحبوب والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان المختلفة.