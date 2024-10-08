الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الحجر الزراعي يبحث تعزيز الصادرات المصرية مع سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة

محمد المنسي رئيس
محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي

استقبل اليوم د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي وفدا من نيوزلاندا برئاسة سعادة السفيرة  Amy Laurenson سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة وAndrew Pavitt المستشار الزراعي النيوزلاندي لإقليم الشرق المتوسط وبحضور كلا من Sophie Goulter نائبة البعثة الدبلوماسية بالقاهرة بالاضافة الي السيدة Shaza Wattar استشاري السياسات بدبي والسيدة يسرا محمود مراجع السياسات بالسفارة بالقاهرة .

يأتى ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في فتح اسواق جديدة امام حركة المنتجات الزراعية المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل التعاون الثنائي المشترك ووضع أجندة مشتركة لاولويات فتح السوق النيوزلاندي أمام بعض صادرات مصر الزراعية طبقا للأولويات المتفق عليها .

حيث أشاد الجانب النيوزلاندي بالنظم المتبعة من الحجر الزراعي المصري والتي أدت الي فتح السوق النيوزلاندي امام البرتقال عام 2020 و الذي امتد لباقي انواع الموالح عام 2022.

ويعكف الجانب النيوزلاندي حاليا علي دراسة الملف الفني للعنب المصري تمهيدا لنفاذه الي سوق نيوزلاندا قريبا مع باقي السلع المستهدفة من الجانب المصري .

وقام "المنسي" بتوجيه الشكر للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة و الخبراء القادمين من المكتب الإقليمي بدبي  
 

حضر اللقاء فريق الصحة النباتية وفتح الاسواق بالحجر الزراعي المصري حيث تم شرح كافة الجهود المبذولة لتيسير انسياب حركة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الجديدة

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