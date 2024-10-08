الكشف على 1513 مواطنًا خلال قافلة طبية برشيد

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبجيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية، وبرعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية محلة الأمير برشيد، يومى الإثنين والثلاثاء ٧ و ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤م.

حيث تم الكشف خلالها على ١٥١٣ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وذلك فى اطار مبادرة بداية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة ٤٠٤ - عيادتي الأطفال ٤١٧ - الجراحة ١٣٥ - النساء ٧٥ - تنظيم الأسرة ٣٦ - العظام ٢٠٦ - الجلدية ١٥٩ - الأسنان ٨١ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.