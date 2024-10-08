بحضور خبراء عسكريين وأساتذة التاريخ.. اللغة العربية بالقاهرة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت كلية اللغة العربية بالقاهرة برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور وزراء وخبراء عسكريين وأساتذة التاريخ ولفيف من طلاب العلم، وأكد المشاركون على يقظة الجيش المصري في دفاعه عن الوطن، وتضحيات ضباطه وجنوده لأجل النهوض والاستقرار.

أكد الدكتور علاء جانب، عميد الكلية، أن الاحتفالية تستهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الشباب وتعريفهم بتاريخ أبطال مصر في الدفاع عن أرضهم والتضحية بأرواحهم؛ لاستعادة سيناء ورد العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى توعيتهم بالمخاطر التي تحاك بالوطن.

الاستعداد للحروب أمر في غاية الأهمية

وأضاف اللواء بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن الاستعداد للحروب أمر في غاية الأهمية، وأن التدريب وشراء الأسلحة حمى مصر من تحديات كثيرة في ظل ما نشاهده من أحداث متتالية، وأن تلاحم الشعب المصري هو صمام أمان مصر في حماية الوطن، مشيرًا إلى أن جنود مصر البواسل عبروا القناة واستردوا الأراضي في حرب أكتوبر، وواصل أبناؤهم الكفاح في حماية هذه الأراضي من جماعات الإرهاب في سيناء خلال السنوات الماضية.

واستكمل الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أن طلاب الجامعات كان لهم دور في الدعم المعنوي للمواطنين خلال حرب أكتوبر، وأنه يجب على الشباب إدراك ما يحيط بهم، وواجبهم نحو الاستقرار.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة، أن الأزهر الشريف حارب بالسلاح والكلمة في حرب أكتوبر؛ فكان أبناؤه يشاركون على الجبهات كمجندين، ودعاة، وكان قادته يواصل الليل بالنهار بالدعاء، وتحفيز الجنود للدفاع عن الوطن، وكانت رؤيا شيخه الأكبر د. عبد الحليم محمود من المحفزات لاتخاذ قرار الحرب ومن المبشرات بالنصر.

يذكر أنه شارك في تنظيم الاحتفالية أسرة طلاب من أجل مصر برعاية وإشراف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب.