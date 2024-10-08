مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا 113.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12027.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 969 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، والباحة، وسينومي ريتيل، ودار الأركان، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك، والمطاحن الأولى، وسلامة، وريدان، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.95% و 4.19%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن العربية، وأكوا باور، والراجحي، والإنماء، والماجد للعود هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24543.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.

للبورصة المصرية

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الذكية للزجاج، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 12 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون دولار، وصفقة على شركة علامنا للحلول المتكاملة بحجم تداول 498.3 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14.6 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.9 مليون عبر تنفيذ 49 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.