يسرا تبرز أنوثتها بتوقيع إيلي صعب وسعره خرافي

نجحت النجمة يسرا في خطف الأنظار بإطلالتها الساحرة المستوحاه من ذوق الأميرات، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الشارقة للأطفال والشباب، بدورته الحادية عشرة ليلة أمس.

وبدت يسرا بإطلالة ساحرة، مفعمة بالرقي والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بدون أكمام، مجسمًا، فضفاضَا من أسفل، صمم من قماش الحرير باللون الأخضر الناصع ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، وإسكارف حول رقبتها.

وحمل تصميم الفستان بتوقيع المصمم اللبناني إيلي صعب وسعره 4,850 دولاراً، أي ما يعادل 235 ألف جنيه، لتخطف الأضواء نحو أناقتها ورقي ذوقها.

ومن الناحية الجمالية، فقد اعتمدت يسرا أن تترك شعرها القصير منسدلاً، ووضعت مكياجا ناعماً نفذته لها خبيرة المكياج رنيم التركي.

يسرا

يسرا من مواليد 10 مارس 1955، ممثلة مصرية، قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عن حياتها

عرفت بين ذويها باسم «يسرا»، وعمها هو ضابط المخابرات العامة المصرية السابق وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين محمد نسيم.

وهي حاصلة علي «شهادة جي سي إي»، وهي متزوجة من المهندس «خالد سليم» الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

عملها الفني

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار»، قبل الاشتغال في مجال الفن والسينما، استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً. وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ قدمت يسرا عددا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ«أبو»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان “الجونة السينمائي”.

عملها بالغناء

خاضت تجربة الغناء وذلك بتصديها للغناء أغاني منفردة ومن أشهرها «جنون الحب» و«جت نظرة عيونه» و«ثلاث دقات».

سفيرة للنوايا الحسنة

اختيرت في عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عاما قدمت خلالها أدوارا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.