قرار عاجل ضد أحمد طنطاوي ومدير حملته فى قضية التوكيلات الشعبية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 أكتوبر، لنظر الطعن المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وتدار الجلسة بالدائرة 3 جنح النقض.

حبس أحمد طنطاوي

كانت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفضت الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

واحالت جهات التحقيق المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع التوكيلات الشعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.