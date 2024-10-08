مدير تعليم أبوتشت يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ام حامد للتعليم الأساسي

واصل المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بتفقده اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري مدرسة أم حامد للتعليم الأساسي يرافقه احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن، جاء ذلك بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وجحرات الانشطة والمعامل والمكتبة المدرسية والافنية ودورات المياة وتأكد من انضباط اليوم الدراسي والإلتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة الطلابية من خلال متابعة القوائم بكافة الفصول واطلاع علي السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين ووجه مدير عام الإدارة بضرورة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة.

مؤكداً على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، كما شدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وخلق بيئة مدرسية آمنة.

كما قام بمتابعة تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية" داخل قاعات رياض الأطفال والتي تهدف لترسيخ القيم اللازمة لبناء الإنسان.

البيئة المستدامة"ندوة" مدرسة جمال رشدى ابومخلوف الثانوية التجارية بنات بمدينة فرشوط

نظم جهاز شئون البيئة بقنا، وبالتعاون مع مديرية التربية و التعليم بمحافظة قنا ، ندوة بعنوان "بيئة مستدامة لبداية جديد " فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، تنفيذ ثالث الندوات اليوم بمقر مدرسة جمال رشدى ابومخلوف ، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء عايد باحث بيئى بجهاز شئون البيئة ،و منى عبده عبد الشافى، و ناهد عبده عبد الشافى رئيس ووكيل قسم التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية بفرشوط ، و عبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط التعليميه و اسماعيل عبد الراضى مدير المدرسه و احمد صالح مسئول التنمية المستدامة بالمدرسه ،واستهدفت الندوة 50 طالبة.

حاضر بالندوة الدكتورة فاطمة الزهراء عايد باحث بيئى بجهاز شئون البيئة بقنا موضحة مفاهيم البيئية و التنمية المستدامة و أهدافها ، ومصادر التلوث و الحلول ودور وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة ظن التلوث.

موضحاً دور المرأة في الحفاظ على البيئة ، من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية خلال الانشطه اليومية من خلال ترشيد استهلاك الماء و الطاقة ،ذلك للحفاظ على البيئة من التلوث و تحقيق استدامة الموارد الطبيعية.