الصيد يصدر بيانا رسميا للرد على رئيس نادي الجزيرة

أصدر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيانا رسميا للرد على حديث شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، مع عدد من أعضاء ناديه، والذي حاول من خلاله الاستهانة أو التقليل من نادي الصيد.

قال نادي الصيد في بيان عبر صفحته الرسمية: "في سابقة غير مبررة وغير مقــبولة تنــاول رئيــس مجلس إدارة نــادي الجزيرة الرياضي، في رسالة صوتــية تم تداولها علي نطاق واسع اسم نادي الصيد في سياق مسئ لإسـم وأعضـــاء نادي الصيد دون الأخـــذ في الاعتبار أن نــادي الصـــيد المصـــري وأعضاءه المحترمين لا يجب أن يكونوا محل استهانة ولا سخرية خلال حديث رئيس مجـــلس إدارة نـــاد الـــي أعضاء ناديه ولا يمكن بأي حال قبـــول أن يكون التشبــيه بنادي الصيد هـــو وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وأضاف الصيد في بيانه: "واحتراماً لاسم نادي الصيد وكرامة أعضائه فإن مجلس إدارة النادي يأسف لحديث رئيس مجــلس إدارة نادي الجزيرة الذي خالـــف به كافـــة الأعراف وتجاوز في سياق دفاعه عن نفسه وسياساته قيمة وعمق العلاقات الطيبة التي جمعت الناديين علي مدار السنوات".

وشدد الصيد خلال بيانه، بـن كرامة النادي وأعضائه لا يمكن تحت أي ظرف وبأي مبرر أن تكون عرضة لسخرية أو لإهانة، مؤكدين أن مجلس إدارة نادي الصيد يحتفظ بحقه في اتخاذ مايراه مناسباً فى هذا الشأن.

وكانت الأزمة اشتعلت خلال الساعات الماضية وبطلها شريف سيف النصر، رئيس الجزيرة، بعدما حاول الدفاع عن نفسه وعن مجلسه خلال جلسة مع الأعضاء بسبب أزمة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف بالنادي، ليحاول في كلامه التشبــيه بنادي الصيد ليصبح وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة قائلا: "هو احنا هنعمل زي الصيد النادي كله بقى مطاعم"، وهو ما اعتبره أعضاء الصيد إهانة لهم ليصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا للرد على تصريحات رئيس الجزيرة.



