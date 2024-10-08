30 مليون يورو منحة ألمانية لدعم مشروع مصر للهيدروجين الأخضر

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وسفينيا شولتز وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانية، توقيع اتفاق منحة من الحكومة الألمانية قدرها 30 مليون يورو بين مشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذى تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بالتعاون مع شركات فيرتيجلوب وأوراسكوم للإنشاءات وصندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة باور تو إكس دى أند جى جى إم بى إتش التابعة للبنك الألمانى للتنمية.

مصر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة

وألقى المهندس كريم بدوى كلمة خلال مراسم التوقيع أشار فيها الى إمكانات مصر التى تؤهلها لأن تكون دولة رائدة عالمياً فى مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد أن توقيع اتفاق المنحة اليوم وتعزيز سبل التعاون مع شركاء مصر خاصة فى مجال الطاقة يعتبر خطوة أساسية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا فى البلاد، كما أشار إلى اهتمام الدولة المصرية والتزام الحكومة بالتنسيق والتعاون الفعال بين القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر.

واستعرض الوزير أهمية المشروعات للحكومة المصرية في هذا المجال باستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.

وأضاف أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.

وعلى هامش الجلسة بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع جوان بيتي مديرة العمليات في مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا فرص التعاون في مجال الهيدروجين وكذلك في قطاع التعدين في ظل الخبرات الكبيرة لجنوب افريقيا في هذا القطاع الحيوى.

بدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز - المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب، كما أشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.

شارك في المؤتمر نخبة من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.