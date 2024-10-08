جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية 2024

شارك قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة النشاط الفني في جامعة عين شمس بالمعرض السنوي لذاكرة أكتوبر في الدورة السابعة عشر.

وتنظم المعرض هيئة البحوث العسكرية، في مقر بانوراما حرب أكتوبر خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من اكتوبر الجاري

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وشاركت الفرق والمنتخبات الفنية للجامعة بجميع المجالات الفنية من فنون تشكيلية حيث اقيم معرض الجامعة داخل البانوراما خلال فترة الاحتفالية على مدار أربعة أيام.

كما شارك منتخب كورال جامعة عين شمس في حفل افتتاح المعرض كما شارك كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بالعديد من الأغاني الوطنية

وأقيم حفل خاص لكورال هارموني عربي يوم السبت الموافق 5 أكتوبر بالإضافة إلى فريق الفنون الشعبية والذي قدم تابلوه تعظيم سلام من تصميم وتدريب الفنان حسن شحاته كما قدم منتخب أكابيلا الجامعة قدم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لفترات زمنية مختلفة.

ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر في جامعة عين شمس

تقيم جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل، الموافق 10 أكتوبر 2024، ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر وإنجازات الجمهورية الجديدة.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وكلية الإعلام أولى فاعليات الموسم الثقافي والفني للجامعة للعام الجامعي 2024-2025 ندوة بعنوان "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة عين شمس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يحاضر بها اللواء أ.ح دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق.

ويعقب الندوة فقرة من الأغاني الوطنية يقدمها "كورال جامعة عين شمس "كورال أون".