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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يعقد عدة اجتماعات مع مسئولى شركات المقاولات لمتابعة مشروعات المدن الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات صباح اليوم، مع مسئولى عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.


وأكد وزير الإسكان لمسئولى شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.


وأكد الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولى شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.

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