المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.. ندوة وزارة العمل في دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة تدريبية بعنوان " المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل" ، بالتنسيق مع نادي وادي دجلة بدمياط الجديدة ، بحضور عدد 35 عامل من العاملين.

تناولت الندوة تقديم محاضرات حول عدة موضوعات منها : تضمنت شرح القرارين الوزاريين رقم 43 و 44 لسنة 2021 ، والهدف من إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة وفروعها بالمحافظات ، وتوضيح أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) ، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 ، والمعايير الدولية في هذا الشأن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر بالندوة د.هاله الحديدى مكتب عمل دمياط الجديدة ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل لما تقدمه من جهود بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج ، وتوفير مناخ آمن ، وخاصة التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تدريبها وتشغيلها ، وكذلك تشغيل وتدريب الأطفال وفقا للقانون والقرار الوزارى ٢١٥ لسنة ٢٠٢١.