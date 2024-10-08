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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.. ندوة وزارة العمل في دمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة تدريبية بعنوان " المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل" ، بالتنسيق مع نادي وادي دجلة بدمياط الجديدة ، بحضور عدد 35 عامل من العاملين.

تناولت الندوة تقديم محاضرات حول عدة موضوعات منها : تضمنت شرح القرارين الوزاريين رقم  43 و 44 لسنة 2021 ، والهدف من إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة وفروعها بالمحافظات ، وتوضيح أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) ، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 ، والمعايير الدولية في هذا الشأن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر بالندوة  د.هاله الحديدى مكتب عمل دمياط الجديدة ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل لما تقدمه من جهود بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج ، وتوفير مناخ آمن ، وخاصة التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تدريبها وتشغيلها ، وكذلك تشغيل وتدريب الأطفال وفقا للقانون والقرار الوزارى ٢١٥ لسنة ٢٠٢١.

الجريدة الورقية