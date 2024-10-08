وزارة العمل تنظم ندوة "لا للعنف ضد المرأة" في محافظة الشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية قامت بها إدارة شئون المرأة بعنوان، "لا للعنف ضد المرأة " ، وذلك بالشركة المصرية الألمانية الزراعية بالصالحية ، بحضور 23 من العاملات بخطوط الإنتاج بالمصنع.

وتناولت الندوة عدة محاور منها : التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والتعريف بالمساواة في الحقوق ، والتعريف بمفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه ، وأشكال العنف ضد المرأة في بيئة العمل ومنها :(التحرش الجنسي واللفظي والعرقي ، والتمييز على أساس العمر والدين والتوجه السياسي، والإهانات اللفظية والجسدية) كما نصت عليها معايير العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، فى إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل فى نشر التوعية والتثقيف بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات ، بسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.

وأضاف مدير المديرية، أن فعاليات الندوة تضمنت أيضاً مناقشة موضوعات خاصة بالأجراءات المتبعة في حالة الإهانات الجسدية والتعدي بالضرب ، والتعرف على الخط الساخن بين الوزارة والمديرية والمكتب المختص ، والخط الساخن لتلقى شكاوى المرأة (1511) ، حيث ألقى المحاضرات سهام عبدالسلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وثروت حلمي ابراهيم مدير مكتب عمل الحسينية ، ومحمد علي مفتش أول بمنطقة عمل فاقوس ، بحضور ماهر طه مفتش منطقة عمل فاقوس ، وثروت انور منطقة عمل فاقوس ، كما جرى تنظيم جولة تفقدية بالمصنع وعمل لقاءات مع العاملات بخطوط الإنتاج للتعرف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم فى أماكن العمل ووضع حلول لها بالتنسيق مع إدارة المصنع.