جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس غرب

قامت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة ميدانية لمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية ، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس ، والتأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ، وكثافات الفصول، حيث تفقدت عدد من المدارس ومنها مدرسة كمال مهلهل للتعليم الأساسى ومدرسة السلام غبور للتعليم المجتمعى ومدرسة حسين عليوة للتعليم المجتمعي.

المستوى التعليمي للطلاب

تفقدت وكيل الوزارة المدارس والفصول الدراسية ، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي للطلاب ، كنا تابعت حجرات الأنشطة والوسائط المتعددة، وأكدت على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لإدارة المدرسة بالفصول الدراسية ، وكذلك حث الطلاب على الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، من أجل النجاح والتفوق.

كما أكدت وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى ، وحضور جميع المعلمين وإدارة المدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم ، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مدارس إدارة إطسا التعليمية، بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية.

حيث تفقدت وكيل المديرية عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية ، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس ، ومنها مدرسة دفنو الابتدائية بنين ، ومدرسة دفنو الإعدادية بنات ، ومدرسة دفنو الرسمية لغات، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة إطسا التعليمية.

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