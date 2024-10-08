حملة مكبرة لرفع إلاشغالات والتعديات بمدينة أجا

شن مركز ومدينة أجا برئاسة محمد عبدالباقى حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية على الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور اللواء طارق دسوقى محافظ الدقهلية.

ووجه رئيس المركز بالعمل على إزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الجلاء والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة أجا وميدان المحطه وتم التنبيــه على أصحـــاب المحــــال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحه للمارة والسيارات.

وحث رئيس المركز أصحاب المحال التجارية على عدم وضع أي أشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

وذلك بحضور محمد البيلي وعلى الجميل نائباً رئيس مركز ومدينة أجا والأستاذ محمد العيسوى مدير الاشغالات برئاسة المركز.

وفي سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة أجا بجوله تفقدية مفاجئه على المخابز بنطاق مدينة أجا اليوم للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز فى الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز ومطابق للمواصفات..

وكان الدكتور اللواء طارق دسوقى محافظ الدقهلية ،وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الأحد، بتكثيف حملات رفع الإشغالات خالفة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.