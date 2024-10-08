السيسى: القوات المسلحة تعرضت لاختبار حقيقي في 2011 و2013 (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقوات المسلحة على الجاهزية الكبيرة والمتواصلة، قائلا: "لازم أتقدم بالشكر للقوات المسلحة وأشكركم على الجاهزية التى دائما متواجدين فيها، وأشكركم على وطنيتكم العظيمة، وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها مش لحد".

القوات المسلحة

أضاف “السيسي” في كلمته على هامش فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: “إحنا في 2011 و2013 كان فيه اختبار حقيقى للقوات المسلحة، بغض النظر عن إن اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة”.

وتابع: "كان الهدف مما حدث أن جناحي الأمة في مصر، الشرطة والجيش، تسقط، وتسقط الدولة في اقتتال أهلي كبير جدا يستمر ويأكل كل فرص التنمية حتى إن كانت متواضعة ومحدودة".

الأمن القومي في مصر

وواصل الرئيس السيسي، كلمته قائلًا: "اللي بقوله ده عبارة عن تسجيل وتقدير واحترام للدور الذي تم في هذا الوقت لحماية الشعب المصري والأمن القومي في مصر من تداعيات فترة من أصعب الفترات التى مرت عليها، أعقبتها فترة صعبة جدا وهي فترة محاربة الإرهاب ومكافحته والتى استمرت 10 سنوات والحمد لله أهنئ القوات المسلحة والشرطة والدولة بالجهود التي قامت بها في هذه الفترة الصعبة، ومرة أخرى أشكركم على الروح والدماء وأشكر الشهداء وأسرهم والمصابين الذين سقطوا في هذه المعركة من الدولة المصرية بالكامل".