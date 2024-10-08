وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاستثماري

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة مريم الكعبي والوفد المرافق، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الحكومة على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وتم عقد اجتماع مشترك لبحث فرص تعزيز التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، وتذليل أي عقبات، ومناقشة مجالات الاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات.



استعرض المهندس محمد شيمي الأنشطة الاستثمارية بشركات وزارة قطاع الأعمال العام في شتى المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية وغيرها، معربا عن التطلع لضخ مزيد من الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة، مشيدا بالتعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر والإمارات، ولافتا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.



من جانبها، أكدت السفيرة مريم خليفة الكعبي أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي وقوتها المتنامية حيث تجمع البلدين أواصر الأخوة والتعاون المشترك في شتى المجالات، مشيرة إلى اهتمام الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر والمساهمة في المشروعات التنموية.