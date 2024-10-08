سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 8-10-2024، أمام الجنيه المصرى، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.06 جنيه للشراء

53.18 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.05 جنيه للشراء

53.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.05 جنيه للشراء

53.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.03 جنيه للشراء

53.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.05 جنيه للشراء

53.24 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.12 جنيه للشراء

53.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.05 جنيه للشراء

53.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.10 جنيه للشراء

53.28 جنيه للبيع

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.

قال المصرف المركزي الروسي إن احتياطيات الذهب لديه ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.8 بالمئة، لتسجل 199.8 مليار دولار مقارنة بـ 188.8 مليار دولار تم تسجيلها في سبتمبر 2023.