السيسى: القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الشعوب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس ومصر تطالب بوجود دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي والفلسطيني.

القضية الفلسطينية عادلة

وأضاف “السيسي” في كلمته على هامش فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل يعرف هذا يعترف بذلك، والأهم أن يتحول الاعتراف والمعرفة إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر.

إيقاف إطلاق النار

وتابع: "نحن في هذه المرحلة نسعى ثلاثة أهداف لم يتغيروا منذ 7 أكتوبر الماضي هي إيقاف إطلاق النار، وعودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن القطاع به أكثر من 2 مليون إنسان يعانون معاناة شديدة جدا، وسقط منهم أكثر من 40 ألف ثلثيهم من النساء الأطفال، وأكثر من 100 ألف مصاب، ولابد أن نتوقف أمام هذه الأرقام لأنها ثمن كبير جدا، إلى جانب حجم الدمار للبنية الأساسية للقطاع كبير جدا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.