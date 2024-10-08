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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

الوزير: المصانع المتعثرة تزيد عن 12 ألف مصنع ونعمل علي حل المشكلات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.

وقال إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها و هناك تقديرات أنها  أكثر من ذلك.

وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن  هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع و منها من خلال " البنك المركزي و مبادرة ابدأ.

 وتابع “نحاول مساعدة المتعثرين حتى يقوموا و يبدأوا من جديد”.

ولفت إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول  في الخدمة مضيفا "هناك  5790 مصنع تم إنشاءها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك  تعثر ل 5500 تحت الإنشاء  أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها .

الجريدة الورقية