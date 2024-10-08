التضامن الاجتماعى بالأقصر تناقش احتياجات الجمعيات خلال اجتماع مؤسسات المجتمع المدني

صرح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا قامت بتدريب وتوزيع عدد 621 مكلف ومكلفة من مكلفات الخدمة العامة دفعة 103 لسنة 2024، على عدد من الهيئات الحكومية المختلفة.

على صعيد آخر، وفى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة من خلال المؤسسات المجتمعية متمثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم عقد اجتماع بمؤسسات المجتمع المدنى بالأقصر، بحضور مديرى إدارات التنمية والتطوير، والجمعيات ، والتدريب، والعلاقات العامة، لحصر احتياجات الجمعيات من مشروعات (قروض دوارة _تحسين بيئى) كمشروعات تنموية وشرح الضوابط والاشتراطات اللازمة للانضمام لهذه المشروعات وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن هذه المشروعات تعتبر بداية جديدة لتمكين اقتصادى لفئات جديدة بالمجتمع ونواة للمشروعات الصغيرة المنتجة مما يعد إضافة للاقتصاد وتشجيع للصناعات اليدوية والحرفية .