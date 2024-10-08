مدير تعليم أبوتشت يشهد احتفالات انتصارات 6 أكتوبر بمدرسة الحبيلات الشرقية

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، الاحتفال بالذكرى "51 " لانتصارات أكتوبر المجيدة بمدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي بقيادة اميرة مصطفي مدير المدرسة.

جاء ذلك بحضور احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام تخلل الحفل فقرات وعروض عسكرية لطلاب المدرسة وعروض فنية وإلقاء للشعر وأغاني وطنية عبر الطلاب خلالها عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة .

من جانبه قال مدير عام الإدارة إن هذا الشعور الوطني يعكس قوة وانتماء الأجيال المتعاقبة ومدى حب هؤلاء الطلاب لوطنهم الغالي مصر معبرًا عن سعادته بهذا الشعور الوطني لدي الطلاب.

مؤكدا أن حرب أكتوبر وما حققته وكيف كان أبطالنا نموذجًا وقدوة في الاستبسال والدفاع عن أرض الوطن وكيفية استفادة طلابنا من بطولات آبائهم وأجدادهم في تنمية الوعي وغرس روح الانتماء من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وعبور مصر إلى مصاف الدول الكبرى المتقدمة اقتصادياً وصناعيا.

وفي ختام الحفل قام مدير عام الإدارة بتكريم أميرة مصطفي مدير المدرسة علي جهودها التي تبذلها في خدمة العملية التعليمية موجهاً شكره وتقديره لطلاب ومعلمين ومعلمات المدرسة القائمين على هذه الاحتفالية مقدما التهنئة للشعب المصري قيادة وشعبًا متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار لمصر.

مدير عام التعليم بأبوتشت يشهد طابور الصباح وتحية العلم بالشيخ علي للتعليم الأساسي

كما شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني بمدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي واستمع مدير عام الإدارة للإذاعة المدرسية والتي تضمنت كلمات وبرامج عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للشعب المصري وأثبتت أن القوات المسلحة درع الوطن وسيفه.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت، وتنفيذا للخطة الموضوعة لمتابعة مدارس الإدارة منذ اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2024 رافقه خلال جولته أحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام.

وقدم مدير عام الإدارة خلال كلمته بطابور الصباح التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالي وأبناء مصر ولإدارة المدرسة بقيادة محمود عبدالمنصف مدير المدرسة واعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بمناسبة تلك الذكرى العظيمة والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة المصرية الحديثة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصرى.

وخلال الاحتفال بعث قاصد رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة.