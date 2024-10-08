فوز طالب بـ«تربية رياضية الإسكندرية» ببرونزية بطولة العالم للناشئين 2024

فاز الطالب السيد على عطية بالمستوى الاول بكلية التربية الرياضية للبنين بابو قير، وبطل منتخب مصر لرفع الأثقال، بالمركز الثالث وبرونزية بطولة العالم للناشئين 2024، وزن ٦١كجم بمجموع ٢٧١كجم، والتي استضافتها مدينة ليون الإسبانية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح على المستويين الدراسى والرياضى.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب السيد علي عطية، بالمستوي الأول بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير.

وأعرب الدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضية للبنين، عن سعادته بتحقيق أحد طلابها لهذا الإنجاز، موضحاً أن الطالب لديه سجل حافل بالإنجازات في البطولات التي شارك بها، حيث حصل علي المركز الأول غانا في الدوره الأفريقية 2024، والمركز الأول بطولة إفريقيا للناشئين مصر 2024، والمركز الثاني 2023 بطولة العالم للناشئين المكسيك 2023، والمركز الأول بطولة إفريقيا للأندية مصر 2023، وأيضا حصل علي وسام نوط الامتياز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2024.

وأشار إلى أن الطالب سبق وحصل على المركز الأول في الدورة الأفريقية 2024 بغانا، والمركز الأول ببطولة إفريقيا للناشئين مصر 2024، والمركز الثاني 2023 بطولة العالم للناشئين المكسيك 2023، والمركز الأول بطولة إفريقيا للأندية مصر 2023، وأيضا حصل علي وسام نوط الامتياز من رئيس الجمهورية 2024.