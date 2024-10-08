سقوط مسجل خطر لقيامه بالترويج للسحر والشعوذة عبر الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.