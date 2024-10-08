شبانة يكشف المرشح المحتمل لخلافة العامري فاروق بالأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك إتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتم تعيين خالد فاروق شقيق الراحل العامري فاروق في منصب نائب الرئيس خلال الانتخابات التكميلية المقبلة وهو المنصب الذي كان يشغله شقيقه .



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك اتجاه داخل إدارة الأهلي لتكريم إسم العامري من خلال ترشيح إسم شقيقه خاصة وأن المدة المتبقية للمجلس عام واحد فقط.

الخطيب يطير إلى اليونان لحضور فعاليات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية



يغادر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء إلى اليونان، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

ويرافق رئيس النادي في رحلته المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والمنسق العام للأهلي أثناء مشاركاته «التسع» في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة للكابتن محمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها للمرة 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين أندية أفريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.