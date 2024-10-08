وزير النقل: عهد تسقيع الأراضي انتهى آوانه

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أن محدش هياخد "حته أرض" بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع ،العهد ده أنتهى اوانه .لافتا إلى أنه تم تخصيص 267مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم أبلاغ اصحابها .

واضاف خلال استعراض خطط تنميه الصناعه أمام مجلس النواب اليوم :أن الدولة المصرية تستهدف تعميق الصناعة لتوفير جزء من المنتج المحلى ومكونات الصناعة لجذب المستثمرين وزيادة القاعدة الصناعية بشكل تكتولوجي .

وأشار الفريق كامل الوزير فى الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتى اطلقت فى 3 شهور لتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقى الخدمات الأخري .

وأوضح الفريق كامل الوزير أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت . وقال:أن سائح اليخت كان يواجه العديد من المشكلات من بينها حصوله على ترخيص دخول اليخت من 14 جهة ،ويتم ذلك فى35يوما .

وقال الفريق كامل الوزير :أن السائح أصبح يحصل علي ترخيص دخول اليخت خلال 30دقيقة من هيئة النقل البحري بإجراءات ميسرة والتفتيش يتم مرة واحدة .

واستعرض وزير النقل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية و قال انها تتضمن خطة متوسطة و طويلة المدي

و لفت الي السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة و قال ان الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة و تنوع حوافز الاستثمار .