مكتبة الاسكندرية تسضيف فريق "اندروميدا" الخميس القادم بالمسرح الكبير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلاً موسيقيًا لفريق "أندروميدا"، وذلك يوم الخميس القادم على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يُعد أندروميدا أقدم فريق لموسيقى الروك في مصر، أسسه كل من عمرو حسن وإيهاب القلعي. بدأ الفريق تقديم موسيقي الروك عام 1987 في الإسكندرية، خاصة أغاني فريق «بينك فلويد» الشهيرة، وحاز على الجائزة الأولى في مسابقة مارلوبور لموسيقى الروك عام 1994.

من جانب اخر تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، احتفالية "أرشيف القاهرة" بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيس مبادرة سيرة القاهرة، وذلك يوم الخميس القادم بالحى الاثرى .

ويتم افتتاح معرض "أرشيف القاهرة" ضمن برنامج الاحتفالية، والذي يُشكل متحفًا شعبيًا يعكس جوانب متنوعة من تاريخ المدينة بما يضمه من مقتنيات وأوراق قديمة، حيث يتمكن الزوار من اكتشاف قطع نادرة تعبر عن تراث الأجداد، بما في ذلك عاداتهم في الفرح والحزن وحياتهم اليومية، وكذلك رسائلهم ونقودهم.

كما ستشهد الاحتفالية استضافة عدد من المؤثرين للحديث عن الأرشيف القاهري، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من "جائزة سيرة القاهرة للتراث"، تكريمًا للجهود المبذولة في توثيق التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن "سيرة القاهرة" هي مبادرة مستقلة تأسست على يد عبد العظيم فهمي في سبتمبر 2020، وتهدف إلى توثيق التراث المادي واللامادي لمدينة القاهرة عبر الوسائط المتعددة. تسعى المبادرة إلى تعزيز الروابط بين سكان المدينة ومحيطهم، وتعميق مفهوم الانتماء للأجيال الجديدة. تتضمن فعاليات المبادرة الجولات التراثية في الأحياء القديمة، وإنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان: "من دروبها العامرة"، بالإضافة إلى ندوات توعوية مفتوحة للجمهور.