القبض على معالج روحاني استغل المواطنين للنصب عليهم

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريباً)

وفى سياق آخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا أثناء عودتهم من العمل، على الطريق الذي يربط بين الصحراوى والطريق الزراعى بالقرب من الصحراوى الغربى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرون جميعهم من قرى غرب المنيا، انتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وأفادت التحريات الأولية أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مزارع وكانت فى طريق عودتهم، وسبب انقلاب السيارة انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.