إستمرار فعاليات كرة السرعة بمعهد عبد الرحيم الأزهري بالغربية

تواصل منطقة الغربية الأزهرية، اليوم فعاليات الأيام الرياضية لكرة السرعة، حيث أقيم اليوم الرياضي لكرة السرعة بمعهد السيد محمد عبد الرحيم الابتدائى، برعاية الشيخ عبد اللطيف طلحه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتى، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، و أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية.

أقيمت فعاليات اليوم بحضور الدكتور محمد صبحى القديم، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة فرع الغربية ومسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، وأحمد بكري، شيخ معهد السيد محمد عبد الرحيم الابتدائى، ومحمود علام، وايمان حافظ، معلمي التربية الرياضية بالمعهد.

والجدير بالذكر أن كرة السرعة لعبة مصرية اخترعها محمد حسين لطفى عام 1960، كما أنها تدرس ضمن منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

وتأتى إقامة فعاليات كرة السرعة فى ضوء التعاون بين منطقة الغربية الأزهرية مع الاتحاد المصرى لكرة السرعة فرع الغربية لنشر رياضة كرة السرعة بالمعاهد الأزهرية، وقد نالت إعجاب الطلاب والطالبات لكونها لعبة مصرية تساعد على التركيز والانتباه وتنمية سرعة رد الفعل، وتم تسليم شهادات تقدير للطلاب والطالبات المتميزين فى رياضة كرة السرعة.