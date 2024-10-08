وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق الدورات التدريبية لمقدمي المشورة الأسرية

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمقدمي المشورة الأسرية اليوم وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

وصرح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الدورات تعمل على خلق كوادر جديدة من مقدمي المشورة الأسرية، بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية في تخصصات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة، لتتكامل هذه الفرق مع القابلات والرائدات والفريق الصحي ، لضمان تحقيق نتائج المبادرة الرئاسية

فيما كشف تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ومنسق عام المبادرات الرئاسية أن الدورات تستهدف تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الآمنة والرضاعة الطبيعية وتخفيض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا،علاوة على وتطوير خدمات حديثي الولادة ومن ثم تلافي مضاعفاتها التي تهدد الأم، وتخفيض معدلات إصابة المواليد بالعديد من الأمراض أبرزها التوحد والتقزم وزيادة معدلات دخول الحضانات.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة منسق مبادرة الألف يوم الذهبية ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن الدورات تعمل من خلال 4 مجموعات وتستمر لمدة 4 أيام بمستشفيات الجلدية والحميات والرمد وإدارة المعامل .