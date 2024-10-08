وظائف بنك مصر 2024..  التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف بنك مصر 2024.. يسعى الكثير من الشباب إلى معرفة التفاصيل كافة عن الوظائفق الشاغرة بنك مصر بغية التقديم والحصول على وظيفة بمراتب شهري، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر محرك البحث " جوجل عن وظائف بنك مصر 2024.

وظائف بنك مصر 2024

وظائف بنك مصر 2024.. ويمكن حصر الوظائف المطلوبة في التالي: مسئول التمويلات متناهية الصغر- محلل ائتمان.

شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2024

وجود شهادة معتمدة في التمويل الائتماني.

يجب إجادة اللغة الإنجليزية

وجود خبرة في مجالات المبيعات والتسويق والتحليل.

خبرة من 1 إلى 5 سنوات في مجال التمويل متناهي الصغر.

أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس

وجود شهادة معتمدة في التمويل الائتماني.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2024

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر 2024 إرسال السيرة الذاتية على موقع التوظيف لينكد إن من هنا

الجمعية العامة لبنك مصر

جدير بالذكراعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في وقت سابقٍ القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.