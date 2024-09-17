وظائف بنك مصر.. المهارات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم

وظائف بنك مصر.. أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف، عن حاجته إلى موظفين جدد للعمل كمسؤولي خدمة عملاء «VIP» في عدد من فروع البنك.

ويأتي ذلك الإعلان للباحثين عن فرصة عمل مميزة في مجال الخدمات المصرفية، ممن يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع فئة العملاء المميزين.

المهام الوظيفية

حدد بنك مصر في إعلانه مسؤوليات العمل والمتضمنة:

- تنفيذ جميع المعاملات المصرفية لفئة عملاء «VIP» بأعلى جودة، مع الالتزام بتوفير جميع الوثائق المطلوبة.

- تقديم أفضل مستوى من الخدمات والدعم لفئة العملاء المميزين «VIP».

- مساعدة مدير علاقات العملاء في تقديم وبيع المنتجات والخدمات المالية لجميع العملاء.

- ترشيح العملاء المميزين لفريق إدارة العلاقات.

- تنفيذ المهام المتعلقة بتحديث البيانات ومتابعة بطاقات الهدايا المقدمة لفئة العملاء المميزين.

المتطلبات الوظيفية

نشر بنك مصر شروط التقدم لوظيفة خدمة العملاء والتي تشمل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- خبرة مصرفية تتراوح من 0 إلى 3 سنوات في المجال المصرفي.

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال تسويق وبيع المنتجات المصرفية.

- يجب أن يكون المتقدم متمكنًا من اللغة الإنجليزية.

- تتطلب الوظيفة مهارات اتصال فعالة وقدرة على التعامل مع العملاء المميزين.

- لم يسبق اختبار المتقدم في بنك مصر.

- عدم وجود أقارب حتى الدرجة الثالثة في البنك.

- الإقامة في القاهرة.

طريقة التقديم في وظائف بنك مصر 2024

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك.

ويجب أن تتضمن السيرة الذاتية معلومات شخصية محدثة بالإضافة إلى تفاصيل تعليمية وخبرات سابقة، بشكل دقيق ومنظم لزيادة فرص القبول.