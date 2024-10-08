البابا تواضروس يستقبل وزيرا الري والأوقاف لمناقشة سبل الوعي لترشيد المياه بين المواطنين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بالمقر البابوى بالقاهرة، وتم خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.

وأعرب قداسة البابا عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، لافتًا إلى أن المياه أساسية للحياة.

ورحب قداسته باقتراح يقضي بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.

وأشار الدكتور هانى سويلم إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار إشراك كل مراكز التأثير على المواطن المصرى وعلى رأسها الكنيسة المرقصية لتوعية المواطنين خاصة مع ما تمثله الكنيسة من منبر مهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى.

أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد إستخدامها

وأكد هانى سويلم أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه، وهذا ما دفع الوزارة للإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى فى الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة وكبار رجال الكنيسة المرقصية ورموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها.

ولفت إلى ضرورة تثقيف الآباء والكهنة وإعدادهم لتناول قضايا المياه ، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا تدريب أكثر من ٩٠٠ أئمة بوزارة الأوقاف، وترغب الوزارة فى تكرار مثل هذا النموذج الناجح بتدريب السادة الآباء والكهنة بالتعاون بين إدارات الرى والأبرشيات بالمحافظات المختلفة، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وإمداد السادة الآباء والكهنة بها لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين وتصحيح أى مغالطات قد تكون متداولة بين بعض المواطنين.

تنسيقات خلال الفترة الأخيرة

وأشار وزير الموارد المائية والرى لما تم من تنسيقات خلال الفترة الأخيرة مع الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة.

وأشار إلى أنه تم الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والاتفاق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.

من جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الكنيسة المصرية لها دور كبير في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللقاءات الفكرية والثقافية، ولا بد من التوعية المستمرة من خلال الخطاب الديني الرشيد بالتعاون المشترك بين الأوقاف والكنيسة.

وأشار وزير الأوقاف إلى عمق الصداقة بين وزارة الأوقاف والكنيسة، فالجميع في ظل وطن واحد يسعون في خدمته، وأن وزارة الأوقاف تقوم بالعديد من البرامج الدعوية والتوعوية بأهمية نعمة الماء والحفاظ عليها، معربًا عن استعداده الكامل لتكثيف البرامج التوعوية لترشيد استخدام المياه بالتعاون مع الكنيسة المرقصية ووزارة الري .

كما أشار وزير الأوقاف إلى زيارته السابقة مع معالي وزير الري إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للتنسيق في ملف ترشيد استهلاك الماء ومواجهة كل صور تبديده وهدره، وأن زيارة اليوم إلى البابا تواضروس من أجل إكمال حشد جهودنا الكاملة في هذا الملف.