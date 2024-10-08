محمد فاروق: تزايد فرص أسامة فيصل في الانتقال إلى الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يبحث عن ضم صفقتين محليتين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم مع الفلسطيني وسام أبو علي في الموسم المقبل".

وأضاف:" رحب أسامة فيصل بفكرة الانتقال إلى النادي الأهلي بشرط الحصول على موافقة إدارة نادي البنك الأهلي خلال الساعات القادمة وحسم الصفقة بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي".