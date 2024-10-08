العراق تستهدف وكرا للارهابيين بطائرات اف-١٦

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن صقور الجو دكوا وكرا للإرهابيين بداخله 6 عناصر إرهابية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وبحسب "روسيا اليوم"، في بيان لها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنه "استمرارا في النهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابية المنهزمة، وثأرا لشهداء كركوك، ووفقا لمعلومات دقيقة وبجهد استخباري نوعي متميز من الرجال الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية، وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات إف-16 ضربات جوية ناجحة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف البيان، "بناء على المعلومات المتوفرة فإن الوكر المستهدف كان بداخله 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن "القطعات الأمنية مستمرة بالقصاص العادل من بقايا عصابات داعش وستضيق بهم الأرض بما رحبت".