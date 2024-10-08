السفير المصري بكندا يشارك في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا

شارك أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا، والذي تزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس الجمعية كمنصة ثقافية واجتماعية فاعلة تُسهم في الترويج الثقافي لمصر عبر تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك فيها أبناء الجالية المصرية، وتحظى بمتابعة من جانب المجتمع الكندي.

أعرب السفير حافظ عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الأمسية وسط الحضور الواسع لأبناء الجالية المصرية في أوتاوا، معتبراً أن مثل تلك الفعّاليات تمثل فرصة مواتية لتعزيز الانتماء إلى مصر في أوساط الأجيال الجديدة من المصريين الكنديين، وذلك من خلال إبراز الهوية الثقافية المتفردة لمصر وتعزيز أواصر العلاقات فيما بين الجالية المصرية في العاصمة الكندية.

كما أكّد أن مصر تفتخر دوماً بنجاحات أبنائها وإسهاماتهم الإيجابية القيّمة في كافة المجتمعات والدول التي يعيشون فيها.

وحرص السفير المصري على انتهاز تلك المناسبة للالتقاء بعدد كبير من رموز الجالية المصرية المُتواجدين بأوتاوا، والتفاعُل معهم في إطار حرص السفارة الدائم على تعزيز التواصُل مع أبناء الجالية المصرية في كندا بوجه عام.