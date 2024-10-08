الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفير المصري بكندا يشارك في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا، والذي تزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس الجمعية كمنصة ثقافية واجتماعية فاعلة تُسهم في الترويج الثقافي لمصر عبر تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك فيها أبناء الجالية المصرية، وتحظى بمتابعة من جانب المجتمع الكندي.

أعرب السفير حافظ عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الأمسية وسط الحضور الواسع لأبناء الجالية المصرية في أوتاوا، معتبراً أن مثل تلك الفعّاليات تمثل فرصة مواتية لتعزيز الانتماء إلى مصر في أوساط الأجيال الجديدة من المصريين الكنديين، وذلك من خلال إبراز الهوية الثقافية المتفردة لمصر وتعزيز أواصر العلاقات فيما بين الجالية المصرية في العاصمة الكندية. 

كما أكّد أن مصر تفتخر دوماً بنجاحات أبنائها وإسهاماتهم الإيجابية القيّمة في كافة المجتمعات والدول التي يعيشون فيها.

وحرص السفير المصري على انتهاز تلك المناسبة للالتقاء بعدد كبير من رموز الجالية المصرية المُتواجدين بأوتاوا، والتفاعُل معهم في إطار حرص السفارة الدائم على تعزيز التواصُل مع أبناء الجالية المصرية في كندا بوجه عام.

مواد متعلقة

سفير مصر في فيينا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد مع أبناء الجالية

سفير مصر في كوت ديفوار يفتتح فعاليات البعثة التجارية للصناعات الهندسية المصرية

سفير مصر لدى بوخارست يلتقي بوزير الدفاع الروماني

اتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني

القنصل العام في ملبورن يستقبل مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونيسكو يزور فرنسا ويلتقي الرئيس ماكرون

مساعد وزير الخارجية يجري مشاورات مع سفيري "التكنولوجيا والشئون الرقمية" للهند واستونيا

الجريدة الورقية