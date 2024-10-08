سفير مصر في كوت ديفوار يفتتح فعاليات البعثة التجارية للصناعات الهندسية المصرية

في ضوء الأولوية التي توليها مصر بتعزيز التبادل التجاري مع القارة الافريقية من خلال فتح قنوات للصادرات المصرية وتشجيع المستثمرين المصريين للتواجد في الأسواق الافريقية، شارك شريف سيف، سفير مصر فى كوت ديفوار في افتتاح البعثة التجارية التي قام بتنظيمها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية المصرية برئاسة الدكتورة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس بأبيدجان، وذلك لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من الصناعات الهندسية، والذي شاركت به أكثر من 10 شركات من كبرى الشركات المصرية، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر، بالتعاون مع السفارة المصرية في ابيدجان والمكتب التجاري.

أكد السفير المصرى أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز الصادرات المصرية إلى كوت ديفوار، وأضاف بأن البعثات التجارية تعد إحدى أهم السٌبل للتعريف بقدرات الصناعات المصرية ولاسيما في قطاع الصناعات الهندسية، ولإجراء مقابلات ثنائية مع أهم المستوردين في كوت ديفوار.

وأشار إلى أن كوت ديفوار تحظى باهتمام العديد من رجال الاعمال المصريين باعتبارها من أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة غرب افريقيا.

وتضم البعثة عدداً من القطاعات الهندسية في مجالات الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الالكترونية والكهربائية والطلمبات والمحركات وتشغيل وتشكيل المعادن ومكونات السيارات.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من جانب الشركات الإيفوارية.