الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نتنياهو في ذكرى طوفان الأقصى: لن أستسلم حتى تحقيق أهداف الحرب

نتنياهو
نتنياهو

تعهد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بـ"مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب" التي اندلعت قبل عام في قطاع غزة، وذلك في كلمة للإسرائيليين.

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وقال نتنياهو في كلمة مسجلة، "ما دام العدو يهدد وجودنا وسلام بلادنا سنواصل القتال. طالما بقي رهائننا في غزة سنواصل القتال".
وأضاف: "لن أستسلم، لقد حددنا أهداف الحرب ونحن في طور تحقيقها: القضاء على حماس وإعادة كل الرهائن الأحياء منهم والأموات، هذه مهمة مقدسة لن نتوقف ما لم ننجزها".
وأشار إلى أن من أهداف الحرب "القضاء على كل تهديد مستقبلي ضد إسرائيل من قطاع غزة"، و"إعادة كل السكان إلى جنوب وشمال إسرائيل بأمان إلى منازلهم"، في إشارة الى عشرات الآلاف الذين نزحوا عقب هجوم حماس، وبسبب تبادل القصف مع حزب الله اللبناني، منذ العام الماضي.
وكرر نتنياهو تعهده: "سنواصل القتال. سنواصل القتال ومعا سننتصر"، مشددا على أن "النصر يضمن الخلود".

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