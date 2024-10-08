الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ماكرون لـ"عائلات الرهائن: فرنسا ستبذل كل ما باستطاعتها لوقف إطلاق النار

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

عقد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي اليوم اجتماعات مع عائلات اثنين من المواطنين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في قطاع غزة، وكذلك مع عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذين يعيشون في فرنسا.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال ماكرون إن فرنسا ستبذل "كل ما باستطاعتها" من أجل الدفع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق يسمح باطلاق سراح الرهينتين الفرنسيتين أوهاد ياهالومي وعوفير كالديرون باعتبارها أولوية.
وأعرب ماكرون عن "تعاطف الأمة" إزاء المتضررين من هجمات السابع من أكتوبر، وأبلغ أسر الضحايا خلال الاجتماع الذين عقد في قصر الإليزيه الرئاسي أن فرنسا سوف تقف بجانبهم وتواصل "القتال بدون كلل" ضد تصاعد "معاداة السامية".
ويصادف اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بحسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، بدأت على أثرها إسرائيل في حرب على غزة.

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