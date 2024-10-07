شبانة : حضور الخطيب اجتماع رابطة الأندية الأوروبية شرف كبير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن دعوة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية شئ رائع للغاية، مشيرًا إلى أن تلك الرحلة مفيدة للتعاون مع الأندية الأوروبية مستقبلا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "حضور اجتماع رابطة الاندية الأوروبية أمر جيد ومفيد للنادي الأهلي، والذي يسير بشكل جيد، واتجه نحو الاطار العالمي في التواجد عالميا وأوروبيا بوجود رؤوساء الأندية والمديريين التنفيذين لأكبر الفرق العالمية".

وأضاف: "هذا الخبر إيجابي للغاية، ويؤكد على مكانة النادي الأهلي الكبيرة حاليا، والتواجد في المحفل العالمي، وهذه الاجتماعات مهمة جدًا، ويكون فيها عروض أفكار لتطوير كرة القدم على كافة المستويات".

وأتم: "الافكار الخاصة بتطور كرة القدم أصبحت يومية، وليست كل عشر سنوات كما يتخيل البعض، وحضور الأهلي لهذا الاجتماع أمر رائع ويستحق الاشادة بعيدا عن السوشيال ميديا وما يتردد عليها خلال الساعات الماضية".