محافظ الغربية يشهد الاحتفال الفني بالعيد القومي لعروس الدلتا

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أمس الاثنين ، الحفل الفني بالمركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي ال 226 للمحافظة والذي يأتي إحياءً لذكرى انتصار شعب الغربية العظيم على الحملة الفرنسية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، العقيد أحمد الكنيسي الامن الوطني، العقيد فارس الاشوح، و أحمد درويش نائب رئيس هيئة الثقافة ، الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الازهر الشريف بالغربية، فضيلة الشيخ الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الدكتور إبراهيم خليل مدير فرع دار الإفتاء بالغربية ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء و مديري المديريات الخدمية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

حيثُ انطلقت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القران الكريم وسط أجواءٍ تُسودها مشاعر الانتماء والامتنان، اتبعها عرض فيديو عن أهم المشروعات التنموية التي حظيت بها عروس الدلتا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن بالغ التقدير للقيادة السياسية على ما أولته من اهتمامٍ غير مسبوق لأبناء عروس الدلتا .

وفي كلمته قال محافظ الغربية يسرني بالإصالة عن نفسي وعن جميع قيادات محافظة الغربية أن أتقدم لشعب محافظة الغربية العريقة بخالص التهاني بمناسبة العيد القومي الـ ٢٢٦ للمحافظة والذي يحيي ذكرى انتصار شعب محافظة الغربية العظيم على الحملة الفرنسية عام 1798م.

وأضاف أن شهر أكتوبر شهرُ مجيد ملئ بالانتصارات التي تجسد معنى البطولة والفداء والتضحية من أجل مصرنا الغالية، فلقد احتفلنا بالأمس في السادس من أكتوبر المجيد بالذكرى الحادية والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوم نحتفل سويا بالعيد القومي لمحافظة الغربية والذي نستلهم فيه روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية".

وانني لأغتنم هذه المناسبة ، لأنقل شكر وامتنان أهالي محافظة الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" مباركا لفخامته النقلة التنموية والطفرة النوعية التي شهدتها المحافظة ومازلنا نسير على خطاها من أجل مستقبل مشرق وسيشهد شهر أكتوبر هذا العام فعاليات وأنشطة و خطط ستُطفِي على الغربية رونقُ ومجدُ جديد .

كما أنني أبعث برسالة لشباب المحافظة بأن عليهم أن يفخروا بأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذا البلد الطيب شعباً وأرضاً.

واختتم الجندي كلمته قائلا عندما توليت المسئولة شعرت بالفخر عندما رأيت أبناء الغربية وحبهم لبلدهم وروح الانتماء والولاء للوطن التي أجدها في كل مره التقي فيها بشعب المحافظة العريق .

وخلال الحفل قدمت فرقة أوبرا عربي ،أوبريت متميز بعنوان أنتصار شعب كما قامت بتقديم أغنية خاصه لقلب الدلتا وعروس الدلتا محافظة الغربية في عيدها القومي ال ٢٢٦، وسط أجواء وتفاعل كبير من الحضور .

وأشاد محافظ الغربية بالأوبريت الغنائي، مشيدا بجهود القوات المسلحة البواسل الذين عبروا القناة فى 6 أكتوبر وحققوا النصر وأعادوا لمصر هيبتها وعزتها وكرامتها في 6 ساعات ، ومشيدا بجهود أبناء المحافظة في عيدهم القومي، مطالبا الأجيال الواعدة الذين لم يحضروا هذه الأحداث الوطنية العظيمة كي يستلهموا منها قيمة الولاء والانتماء وحب الوطن .

وخلال الحفل تم عرض فيديو بعنوان "حكاية شعب"، أطلقته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر يحكي عن أن حرب أكتوبر العظيمة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهره، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

واختتم الحفل بعرض راقص لفرقة باليه الأطفال.