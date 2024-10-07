الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات شرقي لبنان

ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت البقاع شرقي لبنان.



وقالت، إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات ماسا وشيت وطاريا وبلدات أخرى في البقاع.

وأضافت أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على مسجد بلدة كفردونين جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم تنفيذ طلعة جوية هجومية شملت 100 طائرة لسلاح الجو وأنه هاجم أكثر من 120 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.