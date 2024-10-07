دكتوراة في جامعة المنصورة حول 3 من أهم الشاعرات الأمريكيات

حصلت الباحثة نادية صالح نعيم ، على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى ، من جامعة المنصورة ، عن رسالتها حول ثلاث من أهم الشاعرات الأمريكيات ، هن الشاعرة نيكي جوفاني ، والكاتبة والشاعرة ريتا فرانسيس دوف ، والكاتبة المسرحية وملكة الشعراء إليزابيث الكسندر .

وجاءت الرسالة بعنوان "مظاهر الكوزموبوليتانية في شعر نيكي جوفاني، ريتا فرانسيس دوف، إليزابيث الكسندر: دراسة مقارنة ".





والكوزموبوليتانية، هو مصطلح يعبر عن الاماكن متعددة الثقافات و التي تستوعب ثقافات مختلفه و تشمل حاله من التناغم بين ثقافات مختلفة فى مكان ما .

أشرف على الرسالة ،الأستاذ الدكتور علي محمد علي مصطفى أستاذ الأدب الانجليزي المتفرغ بقسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور إسلام أحمد الصادي أستاذ الأدب الانجليزي المتفرغ بقسم اللغة الانجليزيه وآدابها بكلية الاداب جامعة المنصورة، مشرفا مشاركا .





أما لجنة المناقشة والحكم، فضمت الأستاذ الدكتور محمد بدران الحسيني أستاذ الأدب الإنجليزي بقسم اللغة الانجليزية وآدابها بكليك الآداب جامعة بنها ووكيل كلية آداب بنها لشؤون التعليم والطلاب رئيسا ومناقشا.

والأستاذ الدكتور علي محمد علي مصطفى أستاذ الأدب الانجليزي المتفرغ بقسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا، وا. م. د/ إسلام أحمد الصادي الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الانجليزيه وآدابها بكلية الاداب جامعة المنصورة، مشرفا وعضوا.



كما ضمت الأستاذ الدكتور علي محمد علي مصطفى استاذ الادب الانجليزي المتفرغ بقسم اللغة الانجليزيه وادابها كليه الاداب جامعه المنصوره مشرفا ورئيسا، الاستاذ المساعد الدكتور اسلام احمد حسن الصادي الاستاذ المتفرغ بقسم اللغه الانجليزيه وادابيها كليه الاداب جامعه المنصوره مشرفا وعضوا والأستاذ المساعد الدكتورة بسمة حسني صالح الأستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية وآدابها بكليه الآداب جامعة المنصورة مناقشا وعضوا .





يذكر أن نيكي جيوفاني هي كاتِبة وشاعرة أمريكية، ولدت في 7 يونيو 1943 في نوكسفيل في الولايات المتحدة ، و تتناول أعمالها موضوعات العرق والأسرة الأمريكية الأفريقية ، و كانت قصائدها سياسية وعملت على الارتقاء بالتجربة السوداء في الفنون وكجزء من حركة الفنون السوداء.

أما ريتا فرانسيس دوف ، فهي شاعرة وكاتبة مقالات أمريكية، شغلت منصب ملكة الشعراء ومستشارة مكتبة الكونغرس في أمور الشعر بين عامي 1993 و1995. وكانت أول أمريكية من أصل إفريقي تُعين في هذا المنصب منذ تأسيسه بموجب قانون أصدره الكونجرس عام 1986 من المنصب السابق (مستشار في الشعر) (منذ عام 1937 حتى 1986).

وأخيرا إليزابيث الكسندر ، فهي أكاديمية وكاتبة مسرحية وشاعرة أمريكية، ولدت في 30 مايو 1962 في هارلم في الولايات المتحدة.