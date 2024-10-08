صحةالدقهلية : 273 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات الشهر الماضى

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان أمس الاثنين، جهود وأنشطة إدارة المستشفيات خلال سبتمبر الماضى مشيراً إلى استقبال المستشفيات التابعة نحو 273 ألفا و237بالعيادات الخارجية .



وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 99ألفاً و 315 حالة كما تم إجراء نحو 2351 عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال 1734حالة بالعناية و867 بالحضانات .



كما أوضح وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 38877جلسات غسيل كلوى فى حين بلغ عدد حالات الولادة 406 من بينها 135 حالة ولادة طبيعية مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 55404.



وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 50 جولة تفقدية خلال يوليو تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة .



ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سيجرى البدء فى تطوير مستشفى منية النصر علاوة على استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس وبلقاس والسنبلاوين مثمنًا فى الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات علاوة على الدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

