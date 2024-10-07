3 مزايا رئيسية في المدارس المصرية اليابانية

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ثلاث مزايا رئيسية في المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية، هي: أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الميزة الثانية هي تنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين.

وتابع وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تُنمى مهارات التواصل مع الآخرين.

التوسع في المدارس المصرية اليابانية

ونوه وزير التربية والتعليم بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس.



وأكد وزير التربية والتعليم العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجال التعليم، إذ أن اليابان تحتل مكانة رائدة في مجال التعليم، وتسعى الوزارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وقال أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، إن التعليم فى مصر يسير بخطوات منهجية ومميزة، مشيرًا إلى تقدم طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس المصرية اليابانية بصورة رائعة فى اكتساب المهارات.

ونوه السفير الياباني بأن ذلك يؤكد على الجهد المبذول من الجانبين المصرى والياباني، فضلًا عن المردود الطيب لأولياء الأمور نتيجة نجاح هذه المدارس وما لمسوه من تغير إيجابي في سلوك أبنائهم الطلاب.

ولفت السفير الياباني إلى تحسين الإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية والعمل على زيادة أعدادها في المستقبل.

ونوه السفير الياباني عن سعادته بأن العلاقات المصرية اليابانية تعد نموذجًا يحتذى به في كل المجالات، معربا عن حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم.

وأشاد السفير الياباني بالإنجازات في مجال التعليم قبل الجامعي، وجهود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر.

ورحب السفير الياباني بدعم التعاون المشترك مع مصر، وتبادل الخبرات اليابانية بمجال التعليم وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين، والاستعانة بالخبراء اليابانيين في تقديم الخبرات الفنية المطلوبة، وبناء قدرات المعلمين.

