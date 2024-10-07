inDrive توفر خدمات الشحن والتوصيل لمستشفى الناس مجانًا

أعلنت إندرايف عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفى الناس الخيري الرئد في مصر والشرق الأوسط لعلاج الأطفال بالمجان، بغرض توفير رحلات الشحن والتوصيل للمستشفى مجاناً.



وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام اندرايف الراسخ بدور المسؤولية المجتمعية، وأهدافها المتعلقة بمكافحة أشكال عدم العدالة الاجتماعية بالمجتمع المصري. كما تسعى الشركة من خلال رحلاتها المجانية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إمكانية وصولهم للخدمات الأساسية، والتأكيد على التزامها أيضًا بإحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات.



وأقام ممثلي كل من اندرايف مصر ومستشفى الناس احتفالية في مقر المستشفى شهدت فعاليات مميزة بمناسبة توقيع الاتفاقية والإعلان عنها بشكل رسمي، ويتيح التعاون لمستشفى الناس الاستفادة من خدمات اندرايف دليفري والشحن بشكل مجاني لتوصيل الأدوية للأطفال ونقل المعدات الطبية من الموردين، في الوقت المناسب وبكفاءة عالية المستوى.



وبجانب توفير خدمات الشحن والتوصيل مجانًا، فإن مبادرة اندرايف ومستشفى الناس تمتد أيضًا الشراكة لتشمل استراتيجية اتصال مبتكرة داخل تطبيق اندرايف من خلال ارسال إشعارات للمستخدمين للتوعية حول المبادرة الخيرية ، ويؤكد هذا النهج الشامل الذي تتخذه اندرايف خلال مبادراتها العديدة والمتنوعة على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية ودعم رائدي وخبراء الرعاية الصحية في مصر.



قال ارتيم سيلان مسؤول اندرايف.شحن في الشرق الأوسط: " نحن متحمسون للعمل يدًا بيد مع مستشفى الناس الخيري الرائد في مصر والشرق الأوسط والذي يقدم خدمات طبية عالية الجودة لأطفالنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة هامة وحيوية في توسيع نطاق مبادراتنا الخيرية، كما تأتي في إطار رؤيتنا نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية في عصر مليئ بالتحديات."



أعرب حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع شركة inDrive، والذي يعكس إيمانهم بدور المستشفى المجتمعي والخدمي، مشيدا بتقديم اندرايف حزمة من الامتيازات الداعمة للمستشفى، منها الشحن المجاني لما تحتاجه المستشفى من مستلزمات طبية، بالإضافة إلى إرسال رسائل للعملاء عمن المبادرة، مما يعزز من إمكانية تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.