تعرض لمؤامرة.. خبيرة أبراج شهيرة تفجر مفاجأة عن مطعم صبحي كابر

فجرت خبيرة الأبراج، إيمان خير، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة بيع مطعم المأكولات الشهير “ صبحي كابر” خلال الأيام الماضية.

بيع مطعم المأكولات الشهير صبحي كابر

وقالت خبيرة الأبراج، خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" عبر قناة صدى البلد، إن صبحي كابر تعرض لمؤامرة ومكيدة، على حد تعبيرها، مشيرة بأن صبحي كابر سيخرج من هذه الأزمة خلال 3 أسابيع.

وزعمت إيمان خير، أن هناك شخص لديه نفوذ سيساعده في حل هذه الأزمة، وخلال الأسابيع القادمة سيرجع لمكانه.

وكان صبحي كابر ظهر فى مقطع فيديو، شرح فيه الملابسات التي دفعته إلى بيع المطعم، حيث كشف أنه كان يمتلك مزرعة لتربية المواشي ويعتمد على الذرة كعلف أساسي.

وفي وقت مبكر من الحرب الروسية الأوكرانية، نصحه أحد الأشخاص باستثمار أمواله في استيراد كمية كبيرة من الذرة، حيث أشار إلى أن سعرها سيرتفع، مما سيوفر فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.

وتابع “أنا كل هدفي بحب أشتغل ومش عايز عيالي يحسوا بأي حاجة أنا شوفتها ،عايزهم يرتاحوا، علشان كدة كنت بشتري ذرة لتسمين المواشي في مزرعتي، ممكن أجيب 200 إلى 500 طن ذرة، للمزرعة فيها 4 أو 5 آلاف عجل من المواشي”.

واستطرد "في الوقت ده شخص بلغني أن سعر الذرة 4 جنيهات، وسيزيد بعد وقت وكانت الحرب الروسية الأوكرانية في بدايتها، وقال لي نستورد مركب ذرة نتاجر فيه الكيلو سيصل إلى 6 جنيهات، في كام مليون طن سيكون الربح كبير".

وأوضح أنه "وقع في فخ عملية نصب كبيرة بسبب الطمع، وقرر يستثمر كل اللي جمعه، حتى بعت ذهب مراته وجمع فلوس بالاقتراض، عشان يستورد مركب ذرة".



وتابع “سلمت الشخص الفلوس وأنا مطمن، ومنتظر الذرة يوصل، لكن تفاجأت بأن الشخص ده ما رجعش، واكتشف بعدين إنه نصاب ونصب على نصف المصريين وهرب برة البلد، وحاولت أدور عليه واتواصل مع أهله، لكن كانوا بيتهربوا مني وما قدرتش أوصل لهم”.



