السفير الياباني: التعليم في مصر يسير بخطوات منهجية ومميزة

قال أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، إن التعليم فى مصر يسير بخطوات منهجية ومميزة.

وأشار السفير الياباني إلى تقدم طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس المصرية اليابانية بصورة رائعة فى اكتساب المهارات.

جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له.

ولفت السفير الياباني إلى أن ذلك يؤكد على الجهد المبذول من الجانبين المصرى والياباني، فضلًا عن المردود الطيب لأولياء الأمور نتيجة نجاح هذه المدارس وما لمسوه من تغير إيجابي في سلوك أبنائهم الطلاب.

السفير الياباني يشيد بالإنجازات في مجال التعليم

ونوه السفير الياباني عن سعادته بأن العلاقات المصرية اليابانية تعد نموذجًا يحتذى به في كل المجالات، معربا عن حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم.

وأشاد السفير الياباني بالإنجازات في مجال التعليم قبل الجامعي، وجهود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر.

ورحب السفير الياباني بدعم التعاون المشترك مع مصر، وتبادل الخبرات اليابانية بمجال التعليم وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين، والاستعانة بالخبراء اليابانيين في تقديم الخبرات الفنية المطلوبة، وبناء قدرات المعلمين.

ولفت السفير الياباني إلى تحسين الإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية والعمل على زيادة أعدادها في المستقبل.

وناقش اللقاء أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، من خلال المشروعات الحالية والمستقبلية المشتركة، واستعراض عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم.

كما ناقش اللقاء التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية والتي يبلغ عددها حتى الآن 55 مدرسة فى 26 محافظة بإجمالي أكثر من 16 ألف طالب و2000 معلم ومعلمة، والتأكيد على ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس فضلا عن اختيار المواقع المناسبة للمدارس الجديدة، والبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لهذه المدارس، كذلك تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل 100 مدرسة حكومية قائمة للعام الدراسي 2024-2025 موزعة على 16 محافظة، بالإضافة إلى استهداف تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية لعدد 1700 مدرسة حكومية بحلول العام الدراسي 2026-2027 .

